Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Adam Sandler expresaron su dolor por la reciente muerte de Carl Weathers, al recordar lo mejor del actor que hizo de boxeador en ‘Rocky’ y de guerrero en ‘Depredador’, ambas taquilleras películas de culto.

El último fin de semana murió Carl Weathers a los 76 años, actor de las películas ‘Rocky’ (Apolo Creed) y ‘Depredador’ (el coronel Al Dillon), y años más cercanos protagonista en ‘The Mandalorian’.

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren y Adam Sandler solo tienen buenas palabras para recordar a Carl Weathers.





Grandeza

Sylvester Stallone, su rival en la gran pantalla, recordó lo importante que fue Carl Weathers para el éxito de ‘Rocky’.

“Hoy es un día increíblemente triste para mí. (...) Carl Weathers fue una parte fundamental de mi vida, de mi éxito, de todo. Le doy un crédito y unas felicitaciones increíbles, porque cuando entró en esa habitación y le vi por primera vez, vi grandeza. Pero no me di cuenta de cuánta grandeza. Nunca podría haber conseguido lo que hicimos en ‘Rocky’ sin él, era absolutamente brillante”, indicó Stallone sobre quien interpretó a Apolo Creed.





Gran corazón

“Su voz, su tamaño, su poder, su habilidad atlética, pero más importante: su corazón, su alma. Es una pérdida terrible. Y estoy aquí, de pie, junto a este cuadro, porque posiblemente fue el último momento en el que los dos estuvimos juntos en el ring, y nunca lo olvidaré. Él era mágico, y fui muy afortunado de poder ser parte de su vida. Apolo, sigue golpeando”, recalcó Stallone.

Carl Weathers como el coronel Al Dillon en la película 'Depredador' (Foto: 20th Century Fox)





Personaje clave

Arnold Schwarzenegger también ha lanzado un mensaje desde sus redes para recordar a su compañero de ‘Depredador’, hablando de su importancia para el rodaje tanto como actor como para crear un buen ambiente allá donde iba.

“Carl Weathers siempre será una leyenda. Un atleta extraordinario, un actor fantástico, y una gran persona. No podríamos haber hecho ‘Depredador’ sin él, y ciertamente no me lo habría pasado tan bien haciéndola. Cada minuto con él, en el set y fuera de él, era pura alegría”, ha dicho Schwarzenegger. “Era el tipo de amigo que te empuja a ser tu mejor tú, solo para seguirle el ritmo. Lo echaré de menos, y mis pensamientos están con su familia”, indicó.





Hombre genial

Adam Sandler, que trabajo con Carl Weathers en ‘Happy Gilmore’ y ‘Little Nicky’, también ha tenido solo buenas palabras para recordarle y unirse a las condolencias de sus compañeros.

“Verdaderamente un hombre genial. Un padre genial. Un actor genial. Un atleta genial. Siempre era divertido tenerle alrededor. Listísimo, tan leal, y divertidísimo. Amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. ¡Qué tío! Todo el mundo le quería. Mi mujer y yo nos lo pasábamos genial con él cada vez que le veíamos. Todo mi amor para toda su familia, Carl siempre será conocido como una leyenda”, indicó Adam Sandler en sus redes.





