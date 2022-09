Tras varios meses fuera debido a una operación, el español Marc Márquez volvió este domingo a correr como loco y provocó accidentes y abandonos de su compañero de escudería (Honda), Takaaki Nakagami, y del líder de este año y campeón vigente de MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha).

Fabio Quartararo cayó y fue pisado por su moto y de milagro no fue atropellado por otros pilotos.

Lo peor es que Takaaki Nakagami y Fabio Quartararo sufrieron lesiones y el nipón, para mal de males, es duda para la próxima carrera, el GP de Japón, en su casa natal y la de Honda.

Mark Márquez es un séxtuple campeón de MotoGP y su esperado regreso vino con una derrapada y tanto Quartararo como Nakagami fuera de carrera, lo que luego también le pasó al mismo piloto de Cervera porque había dañado su moto.

No podría haber sido más accidentado el regreso mundialista de Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón (España), más de tres meses después de la su última carrera. Y apenas ha durado una vuelta.





Culpable y feliz

“Espero que ambos estén bien, la salida ha sido buena y en la curva 3 ha habido un adelantamiento entre Enea y Aleix, he intentado recortar, se me ha ido de atrás un podo derrapando, he cortado gas, y Fabio quizás quería adelantarme y me ha tocado, una pieza de su carenado ha entrado en mi rueda, no me di cuenta, pero en la curva 7 he puesto el modo de bajar el chasis de atrás y se me ha frenado de repente, yéndose a la izquierda, hacía cosas raras y justo Nakagami estaba a mi lado y la moto se ha ido hacia allí”, declaró Mark Márquez.

Marc Márquez deja a dos contrincantes fuera de carrera, incluido al líder del mundial.

“Tenía ganas de acabar y sumar kilómetros pero mira se ha juntado todo, derrapadas, pilotos cerca.., tenía que pasar pero lo importante es que todos estamos bien”, indicó el causante de las caídas.





Se justifica y evade su culpa

Johann Zarco vio los dos incidentes que han tenido como protagonista a Marc Márquez y el francés cree que la actitud del catalán ha sido exagerada sumado a un pilotaje que él considera temerario.

El piloto de Pramac cuenta como ha vivido el primer accidente de la carrera protagonizado por Quartararo y Marc Márquez.

“Marc en la curva 3 mantuvo su trayectoria por la derecha para prepararse para el giro a la izquierda. La caída fue muy fuerte y tuve que reducir la velocidad para evitar atrapar a Fabio. Inmediatamente vi pedazos del carenado de la moto de Fabio pegados en la moto de Marc y por eso perdí la parte trasera y Martin me adelantó”, cuenta en primera persona en declaraciones a GP One.

Asimismo, Zarco también pudo observar el segundo accidente esta vez con Nakagami involucrado corriendo el riesgo de ser arrollado por otros pilotos.

“Márquez exageró demasiado. Me gusta mucho su estilo, es de los más fuertes y se lo dije el jueves. Movimientos así en carrera, sobre todo como le pasó tras el contacto con Fabio, quizá sean exagerados. Fue una primera vuelta muy loca”, recalcó.

Sobre Marc Márquez, quien ha dicho ser inocente del incidente con Nakagami, Zarcó indicó: “Es una forma de buscar una justificación al accidente para no cargar con toda la culpa”. “Ciertamente el carenado tenía su peso, pero lo vi coger una curva cuando se le fue la parte trasera, siguió insistiendo, aumentando el riesgo”, sentenció Johann Zarco.