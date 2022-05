Con ocho títulos mundiales y lo complicado que tiene en esta temporada 2022 para conseguir el ansiado noveno que lo iguale a su enemigo, el retirado Valentino Rossi, el piloto de Honda Marc Márquez protagonizó un escándalo al “parar” su moto en espera de la llegada del de Aprilia Aleix Espargaró y así colocarse detrás de su rueda y aprovechar el “efecto chupón” y ganar velocidad en el GP de Jerez de la Frontera de MotoGP. Espargaró le recriminó porque “se para un minuto en medio de la pista a esperar a la Aprilia” y el de Honda replicó: “No sé exactamente por qué, pero se queja por todo”.

Aleix Espargaró dio las razones por las que estaba tan enfadado al final del FP2 de MotoGP con Marc Márquez, quien lo esperó para pegarse a su rueda trasera y aprovechar el “rebufo” que ayude a su moto a ir más rápido a manera de “remolque” aerodinámico.

“Ya lleva mucho tiempo a haciéndolo, siempre en mitad de la pista esperando y no es normal. Hoy lo ha hecho con mi hermano, con Gardner, después con Oliveira y luego conmigo. Ha estado cerca de un minuto parado. No lo entiendo, es una vergüenza. Lo único que se me ocurre es que sea sólo una falta de confianza. ¿Qué hace Márquez esperando a la Aprilia para hacer una vuelta a Jerez? No lo entiendo, le hace falta una Aprilia para hacer una vuelta rápida el viernes. Me ha hecho enfadar bastante”, declaró molesto Aleix Espargaró.

Aleix Espargaró se queja de Marc Márquez.

Agregó sobre lo sucedido en MotoGP con Marc Márquez: “Es increíble, no entiendo porqué lo hace, lo ha hecho detrás de mi hermano, después con Gardner, Oliveira después conmigo y es que se espera y en mitad del circuito por mí durante un minuto. Increíble, y eso que le he dicho vamos, vamos, vamos. No he hablado con él, pero habría que hablar con Dirección de Carrera. Muchos hablan de Moto3, pero al final es peor en MotoGP. ¿Es normal que un piloto con tantos títulos espere un minuto en el circuito para seguir a la Aprilia? Qué hacen los chicos de Dirección de Carrera. Podía ser automático, vuelta cancelada y punto, peor es ridículo y al final pierdo la concentración, pierdo la línea, pero es Marc Márquez. Pasó en Malasia y también en Sachsenring, ha estado esperando un minuto en medio de la pista”.

Justifica su accionar

Al contestar, Marc Márquez indicó: “Sobre lo de Aleix, no le quiero dar más bombo. Es algo natural del motociclismo. No sé exactamente por qué, pero se queja por todo. No sé por qué se quejaba esta vez. Iba lento, no quería ni buscar una rueda porque no tenía la velocidad, ni tenía la moto que tocaba, y sabía que no podía mejorar mucho el tiempo. Así que… He visto que movía las manos y ni he querido darle mayor importancia”.

Cuando se le preguntó si Aleix Espargaró puede tener fijación con los Márquez, porque en en el GP de MotoGP de Portimao fue muy crítico con la conducción de su hermano, aseveró: “No, no creo que tenga fijación. No sé, eso se lo tendríais que preguntar a él, pero en el caso de Aleix, cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante del campeonato, yendo rápido, y me buscaban rueda, no me quejaba, me sentía fuerte, como orgulloso de que me busquen la rueda. Es normal que si te encuentras delante del campeonato, te tienes que sentir orgulloso de que busquen tu rueda para hacer una vuelta. Pero si tú sientes confianza en ti mismo, y vas rápido y estas luchando por ser primero en el Mundial, te da igual, y más con un piloto que hoy estaba el 20. Esto en el motociclismo siempre ha pasado y siempre pasará”.





