Quién no ha tenido que usar pegamento para algún trabajo y hemos terminado con las manos manchadas. Si es un adhesivo suave no hay problema, las complicaciones vienen cuando se trata de uno un poco más fuerte. Entonces nos preguntamos: ¿cómo quitar pegamento de las manos?

Cómo sacar el pegamento de la piel: los trucos

Tener el pegamento entre los dedos es una sensación muy incómoda y tendemos a arrancar los restos de pegamento con las uñas. A continuación te contaremos cómo quitar pegamento de las manos. Existen varios trucos caseros para eliminar el pegamento de nuestra piel sin hacernos daño. Toma nota.

Aceite vegetal o vaselina

Cuando te preguntes cómo quitar pegamento de las manos, prueba a untarlas con aceite vegetal o vaselina. Esto ayudará bastante a que se desprenda de manera indolora. Luego, solo tendrás que lavarte las manos con abundante agua y jabón para eliminar los restos de producto y de pegamento.

Acetona o quitaesmaltes

Este hack es algo más fuerte. Sin embargo, al aplicarlo notarás cómo el pegamento empieza a desprenderse de la piel sin problemas. Si la cantidad de pegamento es notable, puedes repetir el proceso varias veces y, en este caso, también podrás usar un cepillo o estropajo para las uñas.

Acetona o vaselina son algunos de los productos que te ayudarán a sacar el pegamento de las manos. (Foto: Pexels)

Agua caliente y jabón

En el caso de que nos hayamos manchado las manos con pegamento no muy fuerte, como los usados en manualidades, la mejor manera para retirarlo es lavar las manos con agua caliente y jabón. Este truco no es nada agresivo con tu piel y en unos minutos no quedará pegamento entre tus dedos.

WD-40

Este producto es un lubricante que tiene múltiples utilidades y funciona a la perfección para quitar pegamento de las manos. Aplica un poco de WD-40 en un trapo o papel y frota la zona donde tengas pegamento. Ayudará a que se desprenda con facilidad. Tras ello, enjuagate las manos con jabón.

Crema de manos

Aparte de cuidar, proteger e hidratar tu piel, la crema de manos forma una capa húmeda en la piel que también hará que el pegamento se desprenda con facilidad y rapidez. Asimismo, nos protegerá contra la irritación a la piel provocada por el adhesivo.