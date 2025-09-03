Con una acusación fiscal y un informe judicial contundentes, repletos de pruebas incriminatorias, se inició ayer la fase final del juicio, por organizar un presunto golpe de Estado en Brasil, que se sigue contra conspiradores encabezados por el expresidente derechista Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro podría ser condenado a 43 años de prisión por cinco delitos vinculados al intento de golpe de Estado.

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro sostuvo que prevé que el mandatario estadounidense, Donald Trump, imponga nuevas sanciones contra Brasil si su padre, Jair Bolsonaro, es condenado.

Magistrado

Sin la presencia del exmandatario, por motivos de salud, el magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio, advirtió que la trama golpista en enero de 2023 buscó imponer “una dictadura” en Brasil

Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil inició la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

Competencia

De Moraes defendió la competencia del Supremo para juzgar el caso y resaltó que se ha desarrollado con transparencia. Precisó que durante la fase de instrucción fueron escuchados 54 testigos, 50 de los cuales fueron propuestos por las defensas, todo en el más amplio marco del “debido proceso legal”.

Fiscalía

Después fue el turno del fiscal general, Paulo Gonet, quien, al pedir la condena para los ocho procesados, denunció que una “organización criminal liderada por Bolsonaro” desarrolló un plan “progresivo y sistemático” para atacar las instituciones, impedir la investidura del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y minar los poderes de la Justicia.