Con una acusación fiscal y un informe judicial contundentes, repletos de pruebas incriminatorias, se inició ayer la fase final del juicio, por organizar un presunto golpe de Estado en Brasil, que se sigue contra conspiradores encabezados por el expresidente derechista Jair Bolsonaro.
MÁS INFORMACIÓN: Petro arma lío por invasores colombianos detenidos en “guerra híbrida” contra Perú
Jair Bolsonaro podría ser condenado a 43 años de prisión por cinco delitos vinculados al intento de golpe de Estado.
MÁS INFORMACIÓN: Rusia: 38 % cree que genocida es el personaje más grande de la historia
El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro sostuvo que prevé que el mandatario estadounidense, Donald Trump, imponga nuevas sanciones contra Brasil si su padre, Jair Bolsonaro, es condenado.
Magistrado
Sin la presencia del exmandatario, por motivos de salud, el magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio, advirtió que la trama golpista en enero de 2023 buscó imponer “una dictadura” en Brasil
Con la lectura del informe del proceso, por parte de De Moraes, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil inició la fase final del juicio contra Bolsonaro y otros siete acusados de orquestar el complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.
Competencia
De Moraes defendió la competencia del Supremo para juzgar el caso y resaltó que se ha desarrollado con transparencia. Precisó que durante la fase de instrucción fueron escuchados 54 testigos, 50 de los cuales fueron propuestos por las defensas, todo en el más amplio marco del “debido proceso legal”.
Fiscalía
Después fue el turno del fiscal general, Paulo Gonet, quien, al pedir la condena para los ocho procesados, denunció que una “organización criminal liderada por Bolsonaro” desarrolló un plan “progresivo y sistemático” para atacar las instituciones, impedir la investidura del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y minar los poderes de la Justicia.
TE PUEDE INTERESAR
- Jurista alerta que sería torpeza salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
- Desentierran casas del Imperio Romano en el centro de la capital de Italia
- Reino Unido se arma a toda velocidad para guerra mundial que se viene en tres años
- Conozca el superavión “Jaque Mate”, con el que Rusia pone en raya a Estados Unidos y sus aliados ’ FOTOS