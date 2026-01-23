La cifra de muertos tras el terrible accidente de trenes del pasado domingo en Córdova, España, subió ayer a 45 tras el hallazgo de dos cuerpos más en uno de los vagones, Sin embargo, la tragedia que enlutó a decenas de familias españolas, ayer tuvo una luz de alegría: Boro, el perrito de Ana García Aranda, una de las sobrevivientes, fue ubicado y rescatado tras cuatro días de búsqueda.

Luego del accidente, el perrito de siete años y mezcla de Schnauzer y de agua, se alejó de Ana en medio del estruendo. La mujer de 26 años sufrió lesiones mientras que su hermana permanece resultó herida y está con terapia intensiva.

Ayer los bomberos ubicaron a Boro y se la entregaron a Ana. “De verdad, muchísimas gracias a toda España, a todo el mundo. Muchísimas gracias por involucrarnos tanto. Me dieron esperanza y lo hemos conseguido”, dijo Ana al reencontrarse con su perrito.

“Ahora lo tenemos para toda la vida. Les prometo que lo voy a cuidar un montón”, dijo sin dejar de sonreír. Y concluyó: “Vamos a la casita ya, gordo”.