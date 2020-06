La periodista chilena Valeria Gómez contó a través de sus redes sociales que se divorció vía virtual por la plataforma Zoom en medio de la cuarentena impuesta en diferentes países para frenar el avance del coronavirus.

“¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día!” escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, nunca pensó que su publicación daría la vuelta al mundo y se volvería viral.

La joven cuenta que se sentía resignada, pues pensó que el tiempo de su separación se tardaría más por el aislamiento social obligatorio, pero su abogada le dio una increíble noticia.

"De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom. Mi reacción en ese momento fue preguntarle ‘si era una broma, porque no lo podía creer’”, declaró al diario El País de España.

Audiencia de divorcio virtual duró media hora

La periodista contó que su caso fue resuelto en menos de media hora en una audiencia que se dio de manera virtual ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago.

"Estábamos con ropa formal, yo desde la cintura para arriba porque me quedé con el pantalón de pijama”, manifestó la mujer.

Asimismo, Valeria reveló que el único problema fue que gastó bastante dinero en este proceso. “Solo en abogados gasté más de 500 mil pesos chilenos", finalizó.

