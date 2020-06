La exsuboficial Jossmery Toledo sigue recibiendo el apoyo de sus miles de seguidores a través de las redes sociales tras la difusión de fotos y videos íntimos suyos. Y es que los usuarios piden la inmediata investigación y destitución del policía, quien fue expareja de la modelo, y que violó su privacidad.

Recordemos que la influencer acusó directamente a una exnovio que tuvo durante su estancia en la Policía Nacional del Perú (PNP) por filtrar este material.

“El responsable es una expareja de hace cuatro años, quien es miembro de la institución policial. Es un mal hombre, no mereces llevar el nombre de una gloriosa institución, yo sé que Dios y la justicia divina harán lo correcto”, escribió Toledo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que ha sorprendido es que frente a esta denuncia, los cibernautas han apoyado a la expolicía de distintas maneras y a través de todas las redes sociales.

“Si difundes las fotos íntimas de Jossmery Toledo, eres igual de enfermo que el ex que las difundió y punto”, “Les juro que si me entero que alguno de mis conocidos anda pasando el video de Jossmery Toledo, hago el escándalo del siglo. No es mucho, pero siento que es lo mínimo que los demás podemos hacer cuando sabemos que alguien está vulnerando la intimidad de una mujer”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Por su parte, Jossmery Toledo viene compartiendo en su cuenta oficial de Instagram el apoyo que viene recibiendo por parte de la gente.

