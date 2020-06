Lucero Sánchez, excandidata al Miss Perú 2018, quien hace poco denunció la filtración de sus videos íntimos con su expareja, identificada como Anderson Montoro, envió un mensaje de solidaridad con la exsuboficial de la PNP Jossmery Toledo.

Para la modelo, la difusión de los videos privados también es una “violación".

“Hoy me solidarizo con Jossmery Toledo y con todas las mujeres que han sido víctimas, que por miedo y vergüenza no se atrevieron a denunciar. Hoy doy un grito de justicia porque nadie tiene el derecho de robarnos esa parte tan importante como lo es nuestra intimidad y privacidad. Esto también es violación porque nosotras no elegimos que esas “personas” vean y tomen como objeto de burla, críticas o satisfacción nuestro cuerpo”, escribió Lucero Sánchez en su cuenta de Instagram.

El pasado 5 de junio, Lucero Sánchez señaló que, tras la difusión de los videos íntimos del que fue víctima, ha sido acosada, ya que algunos sujetos le han enviado mensajes a su celular.

El último sábado, Jossmery Toledo acusó directamente a un agente de la PNP de filtrar sus fotos y videos íntimos en las redes sociales. La expolicía, tras lamentar la violación a su intimidad, contó que se siente “vulnerada” y “humillada” por lo ocurrido y pidió dejar de compartir el material privado.

