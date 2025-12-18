El nervio vago es uno de los nervios más importantes del cuerpo, aunque casi nunca hablamos de él. Funciona como una gran autopista que conecta el cerebro con el corazón, los pulmones y el aparato digestivo. Su papel principal es ayudar al cuerpo a entrar en modo calma. Cuando respiramos profundo, comemos, estamos en un entorno tranquilo o sentimos seguridad emocional, el nervio vago se activa para reducir el ritmo cardíaco, mejorar la digestión y relajar el cuerpo.

También responde a lo que ocurre dentro del organismo: si el estómago se llena, hay nutrientes, la microbiota produce sustancias beneficiosas o aparece inflamación, el nervio vago envía esa información al cerebro para regular el apetito, la energía y la respuesta inmune.

Cuando funciona correctamente, nos ayuda a sentirnos tranquilos, digerir mejor y manejar el estrés de manera más efectiva.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?