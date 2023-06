Pía León, copropietaria de Central Restaurante, respondió a la pregunta de un internauta sobre por qué no se venden salchipapas en el reconocido establecimiento gastronómico. Durante una transmisión en vivo realizada por la cuenta oficial de Central, un espectador planteó esta inquietud relacionada con la presencia de platos más tradicionales en la carta del restaurante.

En su respuesta, Pía León destacó el enfoque de Central en utilizar exclusivamente productos peruanos en la preparación de sus platos. “No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, usamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes”, afirmó.

Estos cuestionamientos sobre la ausencia de platos más tradicionales también fueron abordados en una entrevista realizada por Verónica Linares a Virgilio, propietario de Central Restaurante, en el programa América Noticias. Martínez explicó que en su establecimiento no se encontrarán platos como ceviche o lomo saltado, pero no porque no los quieran hacer o los nieguen, sino porque su enfoque se centra en resaltar la investigación y el uso de productos peruanos.

“No vas a encontrar un ceviche, un lomo saltado. No es que no lo queramos hacer, no es que lo neguemos. Es lo que comemos, es lo que celebramos”, comentó Virgilio Martínez. Agregó que el objetivo principal es destacar el producto peruano desde una perspectiva de investigación, buscando que el restaurante hable del Perú.

Con estas respuestas, Pía León y Virgilio Martínez explicaron la visión y enfoque culinario de Central Restaurante, resaltando la importancia de utilizar productos peruanos y explorar nuevas propuestas gastronómicas que reflejen la diversidad y riqueza culinaria del país.

