Las ganas por seguir estudiando de una niña en Colombia son tantas que le ha pedido a su padre que le arme una silla y una mesa en las ramas de un árbol.

Dos los días, la menor que vive en la zona rural de Ibagué, sube hasta la copa de este árbol para lograr tomar sus clases virtuales, pues el único lugar donde puede captar la señal de Interntet.

“Es el único lugar en el que me coge la señal del teléfono, pero me va regular porque me canso mucho”, contó Daniela, la menor que trata de seguir adelante con sus estudios pese a sus limitaciones.

A fin de que su profesora no le dé mucha tarea escolar, porque se cansa al estar mucho tiempo encima del árbol, la niña le envió un video de su improvisado salón de clases.

Fue la maestra de Daniela quien publicó el video que se hizo viral en las redes sociales.

