La infidelidad de un hombre fue descubierto por su esposa al olvidar que tenía el celular conectado al auto por el bluetooth.

Resulta que el hombre había recibido un mensaje de su amante y este al parecer no se aguantó y decidió contestarle cuando estaba con su esposa. Sin embargo, para evitar ser descubierto, este salió del auto y se alejó unos metros.

Sin embargo, el “infiel” se olvidó de un pequeño detalle: Su celular tenía conectado el bluetooth. "Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que? (...) “¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, fue el mensaje que le envió al otra mujer.

Al ver lo que sucedía, la mujer víctima de infidelidad empezó a grabar lo que sucedía y luego lo compartió en la red social de Tik Tok, donde se ha viralizado.

Para colmo del hombre, este no escuchaba el mensaje de su amante, pues al darle “play”, el sonido no era reproducido en el celular, sino en el auto.

Se desconoce cómo terminó toda esta situación.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rebeca Escribens le muestra su apoyo a “La Pánfila"

Rebeca Escribens le muestra su apoyo a “La Pánfila”-DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR