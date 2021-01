En Nayarit, México, un técnico en enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado renunció a su trabajo por no recibir la vacuna contra el coronavirus o Covid-19.

Pero eso no es todo, además de renunciar, quemó su uniforme y compartió su accionar a través de un video que lo compartió en las redes sociales.

Se trata de Daniel Guadarrama, quien denunció no recibir la vacuna del coronavirus o Covid-19 pese a formar parte de la primera línea de batalla.

En la grabación también lamentó que no valoraran su trabajo y que gente detrás de un escritorio sí haya recibido la vacuna contra el covid-19.

“Estuve trabajando desde que empezó el COVID con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, explicó en el video.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA



Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

