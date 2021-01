El asesinato del actor y presentador Efraín Ruales ha conmocionado a todo Ecuador ya que era una de las figuras más importantes de la televisión en ese país. Tras el lamentable hecho, su pareja, la conductora Alejandra Jaramillo, le dedicó una emotiva publicación.

En su perfil de Instagram, la presentadora ecuatoriana publicó varias fotos y videos donde aparece con su novio.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”, son las primeras palabras que se leen en la desgarradora publicación.

Alejandra Jaramillo conmovió a miles de usuarios al revelar que se encuentra muy afectada por la muerte de su pareja y recordó los planes que tenían de casarse y tener una familia.

“Y nuestro matrimonio? Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. Qué hago con nuestros sueños? Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel”.

Asimismo, aseguró estar viviendo una pesadilla y expresó todo su amor por Efraín Ruales: “Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos. Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos. Baja un ratito y vamos a desayunar al lago, baja un ratito para mimar a la bebe de papá. Te amo con mi alma Efraín, y las almas que se unen no se separan jamás”.

