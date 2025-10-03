Una explosión por una fuga de gas en un edificio de departamentos de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) hizo volar una parte de la construcción, desde el suelo hasta el techo, aterrorizando a los residentes del Bronx.

Un conducto de ventilación conectado a la caldera en el edificio público de viviendas sociales se derrumbó.

No se reportaron heridos ni muertos y al menos 40 apartamentos fueron evacuados como medida de precaución ante un posible derrumbe total.

Fortuna

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló hoy que no hubo víctimas por el derrumbe parcial este miércoles de un edificio de viviendas públicas de veinte pisos en el distrito de El Bronx (Nueva York), pero que continúan las restricciones a su alrededor para garantizar la seguridad de la zona.

“Somos extremadamente afortunados, en este momento no tenemos pérdidas de vidas ni heridos”, indicó el regidor en una rueda de prensa junto a varias autoridades locales, concejales y la presidenta del condado, Vanessa Gibson.

Explosión

De acuerdo con el jefe de Bomberos, Robert Tucker, se cree que hubo una explosión, poco después de las ocho de la mañana hora local, en el conducto de ventilación conectado a la caldera que provee el agua caliente y calefacción al edificio para la época invernal.

En estos momentos, se investiga la causa de esa explosión.

