Una usuaria de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, España , denunció por medio de su cuenta de Twitter que un chofer le impidió subir a un bus debido al escote de su top. Este hecho ocurrió el último 7 de agosto.

La afectada, Cristina Durán, detalló que el conductor le dijo que podría “ofender a los demás pasajeros” con su atuendo. La excusa fue vista por la joven , quien tiene 25 años, como un acto de discriminación.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, refirió.

Este es el tuit de Cristina Durán. (Foto: @CristinaD20 | Twitter)

Luego que el tuit se volviese viral, la entidad le pidió más datos para realizar una investigación. Asimismo, la EMT le ofreció disculpas por la mala experiencia vivida cuando solo quería trasladarse.

Numerosos usuarios de Twitter condenaron la actitud del chofer, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. “Ese sujeto debería ser sancionado por discriminarla. Todos merecemos respeto”, comentó uno de ellos.

