In the rural area, students are attending online class , like this. because of mobile network issue.heavy rain also...! (Mangaluru-Sullia-Guthigar-Kamila) @CMofKarnataka @PMOIndia @narendramodi @narendramodi_in @CMDBSNL @BSNL_KTK @BSNLCorporate pic.twitter.com/auyBFs88zF