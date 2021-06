No se enfadaron, se vengaron y de qué manera. Dos mujeres de Estados Unidos, completas desconocidas la una para la otra, protagonizaron una historia viral que acapara titulares en todo el mundo por el elaborado y costoso plan que idearon para darle una lección que jamás olvidará al hombre con el que ambas creían haber estado saliendo de forma exclusiva, que consistió en atraerlo con engaños a un aeropuerto solo para que las viera enrumbarse en unas vacaciones en Turquía tras encararle su infidelidad.

De acuerdo a reportes de Kennedy News and Media citados por New York Post, LADBible, FOX News, entre otros medios, Sophie Miller, una administradora técnica de ventas de 26 años, había empezado a salir con “Adam” (cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad), su novio de 34 años de edad, durante los últimos ocho meses; sin embargo, lo que ella no sabía era que, en paralelo, su pareja hacía lo mismo con la ingeniero Kristen Bishop (33) a quien había conocido a través de la aplicación de citas Hinge en agosto de 2020.

Incluso, Bishop y Adam habían planeado un viaje a Turquía juntos, en el que iban a pasar tres días en Capadocia contemplando los globos aerostáticos antes de aventurarse entre los bazares de Estambul. Pero en marzo pasado, cuatro días antes del vuelo, un mensaje recibido en la casilla de voz del teléfono de Kristen lo cambió todo. Era Sophie, la otra mujer con la que “Adam” salía en paralelo, diciéndole que acababa de enterarse de su existencia y que llevaba saliendo nueve meses con el mismo hombre que ella.

Si bien al principio Kristen pensaba que se trataba de los delirios de una expareja de su novio, tanto ella como Sophie confirmaron que habían sido engañadas por “Adam” cuando la última de las mencionadas le mostró en una videollamada el interior del apartamento de su pareja. Ambas se reunieron al día siguiente para atar los cabos sueltos del confuso triángulo amoroso en el que se habían visto envueltas sin quererlo y comenzaron a urdir su venganza contra el infiel, que comenzó con hacer de cuenta que todo seguía como siempre.

En vez de cancelar el viaje que iban a realizar juntos a comienzos de abril, Bishop se embarcó en el viaje de 12 horas sin hacerle saber a “Adam” que Miller también había comprado un pasaje a Turquía por otra aerolínea solo para confrontarlo. Sophie arribó al aeropuerto unas horas antes que la pareja y le escribió un mensaje a Kristen informándole sobre dónde iba a estar sentada. El plan de las mujeres alcanzó su punto más álgido cuando se reunieron en uno de los baños del terminal aéreo para ultimar los detalles de su venganza contra el infiel.

Decididas a llevar a cabo su plan, Bishop confrontó a “Adam”, mostrándole fotos de ella y Miller juntas en el aeropuerto e informándole que todas sus reservaciones habían sido cambiadas a nombre de Sophie, exigiéndole que nunca más las contacte de nuevo. “Su reacción fue de perplejidad. Hasta ese momento, nunca se había quedado sin palabras antes”, dijo Kristen, al tiempo que dijo que la sorpresa fue aún mayor para él cuando las dos estuvieron paradas frente a él y “quedó con la boca abierta”.

Después de “romper palitos”, las nuevas solteras se alejaron de su ahora expareja y recorrieron juntas las principales atracciones turísticas de Turquía sin pensar en el hombre que las había engañado. Y para echarle más sal a la herida, las dos mujeres regresaron a Houston, Texas, en el mismo vuelo que “Adam”, quien estaba sentado delante de ellas y no tuvo otra opción más que escucharlas mientras conversaban sobre su experiencia durante todo el trayecto de vuelta a casa.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Itati Cantoral en Cusco