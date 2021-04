¡Tremendo escándalo! La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, sorprendió a propios y extraños al revelar que su propio abuelo materno, Enrique Guzmán, la habría realizado tocamientos indebidos desde que ella tenía cinco años de edad.

La fuerte declaración de la joven, quien desde hace un tiempo se encuentra distanciada de su familia Guzmán Pinal, fue emitida durante una entrevista que le otorgó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, comenzó diciendo.

Frida detalló que los presuntos abusos sexuales ejercidos hacia su persona por parte de su abuelo comenzaron cuando ella apenas tenía cinco años, bajo el pretexto de que eran “cariños”.

“Me manoseó desde los cinco. Lo odio, es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, agregó.

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá”, finalizó diciendo.

