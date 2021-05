El maltrato físico no solo lo viven las mujeres. En las redes sociales, un hombre denunció que su expareja lo golpea y el caso se ha viralizado.

Para hacer la denuncia, la hombre compartió un video donde se le ve siendo agredido por la mujer, quien lo jalonea, le lanza puñetazos y hasta lo agarra del cabello.

En el mismo video, el hombre le dice que tiene orden de alejamiento y asegura no haberle levantado la mano. “Yo no le he pegado, miren como me pega”.

Compartido el video en redes sociales, muchos han salido a opinar y decir que si hubiera sido la mujer la víctima, la hubieran defendido, por ello piden que exista “igualdad de género”.

El video fue compartido en Facebook y de inmediato ha logrado varias reproducciones.

