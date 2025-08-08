Un hombre resultó detenido por “profanar” la tumba al soldado desconocido, bajo el Arco de Triunfo de París, en Francia, al arrodillarse y encender un cigarrillo con la llama del monumento erigido en homenaje de los militares franceses muertos en la Primera Guerra Mundial.

MÁS INFORMACIÓN : China: pagan para descansar sobre cama en lo alto de acantilado de 100 metros de profundidad

El hombre será presentado a la Justicia, precisó el ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien consideró su acto “indigno y miserable”.

Al igual que el ministro, políticos condenaron lo hecho por el hombre como si se tratase de un crimen.

Prendió y se fue

Según los videos que circulan por las redes sociales, los hechos ocurrieron el lunes a última hora de la tarde cuando el hombre traspasó la pequeña barrera que rodea el monumento y delante de los turistas que se encontraban en esa zona del Arco de Triunfo se arrodilló junto a la llama para encender su cigarrillo y se fue.

Hombre sin hogar

Según el diario Le Figaro, el detenido es un hombre sin hogar con una larga lista de antecedentes judiciales, entre ellos, violencia, robo de coche, deterioro de bienes e injuria pública racista.

Historia

En 1920, un año después del término de la Primera Guerra Mundial, se enterraron bajo el Arco de Triunfo los restos de un soldado francés muerto en la contienda que no estaba identificado en homenaje de todos los caídos y tres años después se encendió por primera vez la llama para que no se les olvidara, indicó el prestigioso diario El País.