Cristina Montserrat Hendrickse fue hombre por 50 años, y pese a que trató de ocultar su identidad de género le confesó todo a su esposa Lili y ella la aceptó tal cual es. La historia de este hombre trans se volvió viral en redes sociales.

“Fui Cristian durante 50 años, pensé que me iba a costar responder a un nombre distinto, por eso dejé el Cristina también”, confesó.

En el 2010, Cristina se dio cuenta de su deseo de identificarse como mujer: se depilaba las cejas, depilaba sus piernas, dejó crecer su cabello, entre otras cosas, pero lo ocultó de su familia y cercanos.

¿CÓMO SE ENTERÓ SU ESPOSA?

Cuando su esposa Lili se enteró, no supo cómo reaccionar, y pensó que ya no le gustaba a Cristian en ese entonces. “Yo pensaba que se estaba terminando el matrimonio y no me daba cuenta. Siempre habíamos dicho que si algo no funcionaba lo teníamos que hablar y separarnos. Pero no era eso… Un día vino con un pantalón apretado celeste claro y me preguntó qué me parecía. Me llamó la atención. Y después me dijo que quería depilarse porque se veía mejor. Y después me empezó a preguntar qué opinaba de la gente trans”, indicó Lili.

“Esa noche no dormí. Pensé que se había terminado todo porque si ella era igual a mí, si era una mujer, entonces le gustaban los hombres. “Chau, se murió mi pareja”, pensé. Y al día siguiente junté fuerzas y le pregunté qué éramos ahora. Y me dijo que seguía enamorado de mí, que no le gustaban los hombres, que solo era un tema de identidad”, añadió.

Foto: (Franco Fafasuli).

La familia de Cristina Montserrat Hendrickse conformada por su esposa Lili y sus tres hijas Ailén, Ailín y Abril son felices y siguen viviendo juntos en Villa Urquiza, Argentina.

