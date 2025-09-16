Al colapsar una antigua red de drenaje, un agujero se abrió en medio de una pista en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México, al paso de un camión repartidor de refrescos.

Los ocupantes del camión lograron salvarse al salir dela cabina a tiempo.

Minutos después, el camión acabó casi desaparecido al ampliarse el forado en la pista y hacerse más profundo.

Así se lo tragaron

Tras abrirse el hueco, en que el camión cayó, el vehículo comenzó a hundirse en la pista por la su parte trasera y sus ocupantes pudieron salir y ponerse a salvo.

Sin embargo, el camión siguió deslizándose poco a poco hasta que fue “tragado” totalmente por el forado en la pista que creció en diámetro y profundidad.

Video

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que la parte trasera del camión se hunde en el agujero de 8 metros de profundidad, hasta quedar en posición vertical.

Las autoridades informaron que no se registraron heridos en el incidente y que acordonaron la zona mientras se procedía a retirar el camión.

