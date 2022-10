Una youtuber que mostró su verdadero carácter discriminatorio, conocida como Karen Liao, maltrató a uno de sus seguidores porque, al pedir dinero a sus fans, le donó 1 dólar y lo insultó en público al parecerle el dinero insuficiente.

“¿Me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre . ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te banearé ” , advirtió Karen Liao en la transmisión.

Este video la deja mal parada:

Influencer ambiciosa

Pese a que la joven eliminó el video de su cuenta, al darse cuenta que sería cuestionada, otros influencers lograron guardarlo y lo compartieron, originando una avalancha de comentarios negativos contra Karen Liao.

Karen Liao estaba pidiendo donaciones monetarias en su canal, a cambio de una “temporada de mejores amigos” con ella y aunque no explicó de que se trataba, hubo muchos que se interesaron y comenzaron a donar, pero una donación de ellas no fue del agrado de la joven y no dudó en ofenderlo.





Rechazo contra influencer

En el portal abcnoticias.mx se informó sobre el repudio ciudadano recibido por la ambiciosa mujer.

“Lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, y se queja que le dan poco”, indicó un seguidor.

“He visto varias de esas, no deberían ni seguirlas y luego están los que te dicen que lo veas gratis así bien humilde”, comentó otro fan. “Yo ni un peso daba por la tipa”, rezó otro de los comentarios contra Karen Liao.





Otra influencer polémica

No es la primera vez que una youtuber o influencer causa polémica en redes sociales. El año pasado Jayne Rivera fue fuertemente criticada en redes sociales tras hacerse una sesión de fotos en el funeral de su papá.

Mediante su perfil de la red social Instagram, la joven Karen Liao posteó una serie de fotografías donde luce su peinado, maquillaje y vestido color negro mientras de fondo aparece el ataúd abierto de su padre.

Sus seguidores rápidamente cuestionaron las fotos. Al parecer su padre era un veterano del ejército por lo que la comunidad consideró que eran doblemente irrespetuosas las acciones de Jeyne Rivera.





