¡Insólito! Un hombre de 27 años en India demandó a sus padres por “haberlo traído a este mundo sin su consentimiento”. Y es que se trataría de Raphael Samuel quien, a través de un video de YouTube, explicó sus razones por la que realizó dicha acción judicial contra sus progenitores.

Las razones que habría motivado a Raphael para denunciar a sus padres han generado gran controversia en la India y el mundo entero, pues el joven indicó que sus progenitores deberían de pagarle “por el solo hecho de vivir”.

“Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: No hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”, comenzó diciendo el joven en su canal de Youtube.

Raphael Samuel también comentó que él sí quiere a sus padres, pero sostuvo que sus progenitores lo trajeron a este mundo por su “alegría y su placer”. “Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades, pero el niño mismo es un deseo del padre”, agregó.

Según información extranjera, las controversiales ideas del joven estarían asociadas a un movimiento llamado “antinatalista”, que ha logrado aceptación en los últimos años en la India.

