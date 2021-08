La polémica Lyn May, de 68 años de edad, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por un video que grabó a su novio Markos D1, 30 años menor que ella, donde él muestra todo su ‘talento’.

Luego de confirmar que no está embarazada, la exvedette mexicana está desatada y publicó en redes sociales un controversial video íntimo con su pareja, donde le toca todo el trasero.

“Amigas, hay que checar la mercancía antes que todo para probar a ver qué hay. ¡Ven mi amor!”, dice la actriz. Segundos después aparece su galán y ella le baja la ropa interior para mostrar su derrier.

Tras mostrar las partes íntimas de su novio, agregó: “Sí hay, ¡mira qué rico! Amigas fíjense lo que tienen que hacer antes de…”.

Con esto, May quiso dejar en evidencia que su actual novio está en buena forma física y, a su vez, presumir lo que se anda ‘comiendo’.

Lyn May no está embarazada

Liliana Mendiola Mayanes, conocida como Lyn May, remeció lasredes sociales al anunciar que se encuentra embarazada a la edad de 68 años. Sin embargo, varios medios mexicanos aseguraron que todo esto se trataba de un engaño de la polémica celebridad azteca.

“Yo soy la que manejo ahí todo en mi Instagram, de repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”, reconoció Lin May.

