Ante el inminente shock económico que pondrá el marcha el gobierno ultraderechista de Javier Milei en Argentina y las anunciadas protestas, con la toma de la Plaza de Mayo este miércoles 20, tanto el Ejecutivo como los organizadores de manifestaciones ratificaron sus posturas: el primero con la intervención de la Policía y los segundos con la confirmación de que se vienen acciones en las calles y plazas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opositora de Milei en la primera vuelta de las últimas elecciones y luego respaldo del liberal para llevarlo a ganar la segunda vuelta, anunció que las fuerzas federales argentinas intervendrán en cualquier protesta o bloqueo de calles que se realice sin permiso.

Así, Milei busca limitar las protestas contra medidas de austeridad en Argentina que incluyen un shock con la eliminación de varios subsidios, la reducción del aparato estatal y el alza generalizada de precios, incluidos los de productos de primera necesidad.









Medidas de Milei

El presidente Javier Milei está tomando medidas preventivas para frenar las protestas contra sus medidas de austeridad en Argentina, que incluyen profundos recortes presupuestarios y la reducción de las subvenciones a la energía y el transporte.









Javier Milei saluda a Mauricio Macri en la asunción presidencial.

En ese escenario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que las fuerzas federales argentinas intervendrán en cualquier protesta o bloqueo de calles que se realice sin permiso. Las autoridades utilizarán la fuerza mínima y la irán incrementando en función de la resistencia que encuentren hasta que las calles queden despejadas, dijo: “La ley no se cumple en parte. La ley se cumple en su totalidad”.





Sanciones a organizadores

Bullrich, que también fue jefa de seguridad del ex presidente Mauricio Macri, añadió que se sancionará a todos aquellos que organicen, financien y participen en cualquier acción no autorizada. Los movimientos sociales u otras partes implicadas en la planificación de protestas pagarían los costos necesarios para mantener el orden, no el Estado, dijo.

La agrupación sindical de izquierda Polo Obrero convocó una huelga inmediata y una “concentración masiva” el miércoles 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, histórica plaza de Buenos Aires frente al palacio presidencial que ha sido escenario de muchos de los actos más importantes del país.





Juego de fuerzas

La izquierda anticipa que las medidas económicas de Milei, que incluyen una devaluación de la moneda del 54% combinada con recortes del gasto por un total del 2,9% del producto interior bruto, avivarán la inflación y provocarán despidos y recortes salariales.

Para el Gobierno, el shock permitirá frenar la galopante inflación argentina, que superó el 160 % anual en noviembre y se espera que se acelere aún más tras la devaluación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no descartó la posibilidad de disturbios sociales por las nuevas medidas. Pero, en una entrevista televisiva el miércoles por la noche, aseguró que el Gobierno está preparado para hacer frente a quienes se resistan a su campaña de austeridad.





¿Ilegalidad del gobierno?

Luego de que Patricia Bullrich anunciara su “plan antipiquetes”, el legislador Gabriel Solano, Vanina Biasi y Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigentes del Partido Obrero, dieron una conferencia de prensa reafirmando la movilización del 20 de diciembre a Plaza de Mayo.

Gabriel Solano, en el noticiero central de América reafirmó: “Patricia Bullrich se colocó en la ilegalidad. En la Argentina existe un derecho constitucional a manifestarse, no hay ningún motivo para que se haga lo que Patricia Bullrich dijo. Si ella quiere negar el derecho a manifestarse tiene que convocar al Congreso y declarar el Estado de sitio, cosa que no se animó a hacer, pero sí dijo que va a mandar un proyecto de ley al Congreso porque sabe que las leyes vigentes no le permiten hacer lo que quiere hacer”.





¿A favor de Milei?

En IP, el legislador agregó: “Si es una marcha religiosa, sí, si es un evento deportivo, sí, si es una marcha a favor de Milei, sí, es decir que la ministra se siente en el derecho de poder decidir qué marcha sí y qué marcha no. Estamos en una situación que es muy delicada institucionalmente. Lo de la ministra es un acto de intimidación pública que nosotros vamos a denunciar y vamos a llevar adelante acciones legales”.

En TN, Eduardo Belliboni sostuvo: “Caputo anunció un golpazo a los trabajadores. Con tantos despidos, con tanta miseria que se está generando con la inflación, los trabajadores van a protestar, las protestas van a proliferar. Lo de Bullrich es una declaración de guerra contra los trabajadores, que se van a movilizar aunque la ministra los amenace. ¿Esta va a ser la forma de tratar la protesta? ¿con sangre? ¿con represión? ¿con amenazas?”.





Protestarán sí o sí

En Radio La Red, Belliboni agregó: “Ratificamos la movilización del 20. Si la Policía trata de desbaratarla va a estar violando la ley, nosotros nos movilizamos siempre de manera pacífica, lo pueden constatar en todas las últimas movilizaciones. Y con respecto a lo que dijo Bullrich de los niños en las movilizaciones, los papás y las mamás no tienen dónde dejar a sus hijos porque no hay lugar en los jardines ni escuelas públicas y no tienen plata para tener niñera. Además la patria potestad la tienen los padres, pueden llevar a los chicos a donde quieran. Sin embargo, hace 3 días que el gobierno nacional no cumple con entregar la comida a los comedores populares, si eso no ocurre ¿qué otra cosa que una protesta va a haber en Argentina? El gobierno está dejando sin comer a miles de niños, Bullrich es una hipócrita”.





