La República de Molossia, de 11 acres de territorio, impone reglas estrictas para quienes la visitan o viven ahí: prohíbe tener cebollas, espinacas, bagres y morsas, bajo pena de cárcel.

En esta micronación estadounidense, ubicada en el Estado de Nevada, puedes ir preso por posesión de cebollas o espinacas, destacan los informes periodísticos.

Y tales prohibiciones son producto de una dictadura personal que tiene la peculiaridad de que Estados Unidos deja que exista sobre el papel, aunque no realmente, la República de Molossia.





Poca extensión

Una pequeña micronación de 11 acres en Nevada solo tiene 38 habitantes y acoge a turistas, pero no lleves cebollas ni espinacas o podrías encontrarte entre rejas.

La República de Molossia se fundó en 1977 con el nombre de Gran República de Goldstein, antes de cambiar a su denominación actual, según explicó el líder de la nación.





¿Reconocida por la ONU?

“Molossia es en realidad una variación de la palabra hawaiana ‘maluhia’, que significa armonía y paz”, explicó el presidente Kevin Baugh.

La pequeña nación -que no está reconocida por la ONU- alberga a menos de 40 personas, la mayoría de las cuales no vive en sus 11 acres.





Humanos y perro

Baugh dijo que solo hay tres humanos y tres perros que viven en la tierra de la nación situada en Dayton, Nevada. Allí viven su esposa, la primera dama, y su hija de 20 años, que es alguacil jefe.

La República de Molossia es pequeña, pero muy hospitalaria.





Título presidencial

Además, por extraño que pueda parecer que la nación aparezca cerca de la frontera entre Nevada y California, también tiene algunas normas extravagantes, como el título completo de Baugh: Su Excelencia el Presidente Gran Almirante Coronel Doctor Kevin Baugh, Presidente y Raïs de Molossia, Protector de la Nación y Guardián del Pueblo.

A pesar de no estar reconocida como país, los visitantes de Molossia pueden sellar sus pasaportes. “Aunque todavía no estamos reconocidos por otras naciones establecidas, estamos trabajando en ello”, afirmó.





Nada de cebollas

Los ciudadanos y visitantes de la tierra tienen prohibido introducir cebollas, espinacas, bagres y morsas en el país.

“Las cebollas no están permitidas porque no me gustan, y soy el dictador, así que puedo decir cosas así”, declaró Baugh. “Si te saltas las normas e ingresas algo prohibido a nuestro país, vas a la cárcel”, advirtió.

Aviso que da la bienvenida a la República de Molossia.





Turistas tras rejas

A pesar de lo estricta que pueda parecer esa norma, la realidad es menos preocupante. Solo han tenido que encarcelar a unas pocas personas, y la cárcel es utilizada principalmente para “encarcelar brevemente a aquellos turistas que introducen contrabando en Molossia”, declaró Baugh. “¡Es sorprendente la cantidad de gente a la que le hace ilusión que la metan en la cárcel en un país del tercer mundo!”, indicó.





