Una mujer de 39 años fue brutalmente atacada este lunes en un transporte público en Mar de Plata, Argentina. Lo que desató la ira de su agresora, y de un grupo de adolescentes que la acompañaba, fue que la víctima llevaba puesto un pañuelo verde con el logo de la campaña a favor de la despenalización del aborto.

En conversaciones con un medio local, la agredida aseguró que “una pasajera que estaba en el último asiento me empezó a golpear, me increpó y me dijo que me saque el pañuelo porque el mío era verde por el aborto legal”.

La víctima explicó que antes de recibir los golpes, ella les contesto a los implicados que “tenía todo el derecho del mundo a usarlo” y fue ahí cuando desató la furia de los agresores

“Me decían insultos, y que estaba bien que mataran a las feministas y me insistían en que me saque el pañuelo”, aseveró.

“Me quisieron arrastrar para abajo del colectivo (bus), sentí que querían bajarme para lincharme”, agregó muy consternada.

Pese a la brutal golpiza, lo que más lamenta la mujer es que ninguno de los pasajeros que se encontraban al interior del transporte la defendió.

En tanto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Argentina, manifestó su repudio a través de redes sociales.

Repudiamos con profunda vehemencia las agresiones que sufrió una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Mar del Plata el día 25 de enero en la vía pública.

El amor vencerá al odio, el feminismo vencerá al patriarcado!!💚 pic.twitter.com/arYHz77FYK — Ley 27.610 💚 (@CampAbortoLegal) January 26, 2021