Un hombre en Inglaterra dejó a su esposa para casarse nada menos que con su exsuegra, tras anular una ley de 7 años en prisión.

En el 2007, Clive Blunden de 65 años y Brenda de 77 se casarón oficialmente el 2007 luego de estar juntos por 30 años, sin embargo él fue denunciado luego de que ella anunciara sus planes de casarse.

Al estar a punto de estar arrestado, Brenda tuvo que cambiarse de apellido, mientras Clive trabajó intensamente para que se cambiara la ley.

Cuando se casaron, su exesposa Irene Little, no asistió a la boda y anteriormente dijo que sintió que su madre la ‘traicionó totalmente’. “Ya ni siquiera sé quién es mi madre, ella me traicionó por completo”, expresó la mujer.

Clive Blunden fue denunciado por Irene Little de ser violento durante el matrimonio, razón por la cual se dio el divorcio.

Al respecto, el hombre dijo que su matrimonio se rompió debido a que ella trabajaba en turnos nocturnos en ese momento y no por agresiones.

