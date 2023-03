Una vez más, una niña es aleccionada por su padre tras negarse a continuar con sus estudios en el colegio y querer estar en casa haciendo las labores diarias, pese a tener las facilidades para estudiar, ignorando que muchos otros niños sentirían un gran privilegio al estar en su posición.

“Ella perdió el año y me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa. Como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, porque usted quiere ser ama de casa, no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida”, fue el mensaje con el que comenzó el video un enfurecido padre, quien vio sus esfuerzos frustrados por su hija, quien se niega a estudiar.

La niña, de 14 años, fue obligada a lavar su ropa a mano, tras afirmar querer ser ama de casa y su padre le dio esta lección, aclarando que su intención no es infravalorar la labor que cumplen algunas madres de familia, quienes no habrían tenido las oportunidades que tiene la pequeña.

