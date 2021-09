La historia de una novia se ha vuelto viral en redes sociales. Es que la mujer despotricó contra la hija de tres años de su pareja, a quién incluso la tildó de ‘error’.

Según el medio británico ‘Metro’, la novia publicó en un grupo privado de Facebook que no deseaba que la hija de su futuro esposo asista a su boda.

“¿Cómo le digo a mi prometido que no quiero a su hija en nuestra boda? . Puse “sin niños” en las invitaciones, así que pensé que entendería el punto, pero ¿sigue mencionando que ella estará allí?”, se lee en el post.

“Edito (la publicación) porque la gente me sigue haciendo las mismas preguntas tontas. Ella tiene tres años. Me voy a casar con él, no con su duende de la entrepierna. Ese es su error, no el mío... “No la quiero allí porque está muy necesitada y él hace todo por ella, ¡y dije que no a los niños!”, añadió.

Por supuesto que la publicación ha generado cientos de reacciones en las redes, la mayoría condenó las expresiones de la novia y lamentó que alguien pueda ser así de agresiva con una pequeña de 3 años.

