¡Fuertes imágenes! TikTok se ha vuelto una aplicación con gran popularidad, incluso más desde que comenzó la pandemia por el COVID-19. Y es que miles de usuarios suben diariamente divertidas coreografías o videos de humor contando mil y un historias.

En este caso, un video fue publicado por el usuario @raulzes, el cual se convirtió en viral y causó sensación en varios países de Latinoamérica.

Todo habría sido una confusión por parte de una mujer, quien, como se logra ver en imágenes, captó a su esposo con una compañía un tanto particular. El hombre asistió a un concierto junto a su familia y amigos.

Sin embargo, en uno de los momentos de celebración, el hombre decidió abrazar a su primo, quien llevaba el caballo largo. Todo marchaba bien, cuando de pronto su esposa lo vio desde lejos y pensó que a quien abrazaba era su amante.

La mujer no se fijó que quien estaba a su costado era su propio primo y debido a la adrenalina del momento, arremetió contra él jalándole del cabello, no fue hasta que vio su rostro cuando descubrió que no se trataba de ninguna mujer, sino de su propio familiar.

El divertido video alcanzó más de seis millones de vistas en TikTok en menos de dos horas y se ha vuelto tendencia por el rostro de confusión de la víctima. Incluso cientos de usuarios se han animado a replicar esa escena.

