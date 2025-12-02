“Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Claudio, de 44 años, que nos escribe desde Lima.

Doctora Magaly Moro, en mi casa siento que nunca se termina nada. Mi esposa comienza a hacer cosas, como lavar los platos o preparar algo, y a mitad de camino se distrae con el celular, la televisión o cualquier otra cosa. Lo que empieza casi nunca se termina y muchas veces tengo que se yo el que termina arreglando lo que quedó a medias. Esto me deja cansado y frustrado, y siento que el cariño y amor que nos tenemos se están enfriando.

Lo más complicado es que parece que ella ni se da cuenta. Cuando le señalo que algo quedó pendiente, dice que ya lo hará después o que “no es tan grave”, y al final yo debo completar lo que empezó. Esa sensación de que todo depende de mí hace que la convivencia se vuelva más pesada, aunque aún no tenemos una discusión fuerte.

He intentado poner un poco de orden, marcar qué hay que hacer primero y en qué momento, pero ella siempre termina perdiéndose en cualquier detalle y dejando tareas a medias. Me pregunto si lo que me molesta es que todo queda inconcluso o que nunca logramos coordinarnos para que la casa funcione sin tanto lío.

¿Doctora, cómo puedo dejar de estar pendiente de cada detalle en casa para que lo que se empieza se termine de verdad sin que se arme un drama o una discusión constante?

CONSEJO

Claudio, en vez de preocuparte por cada detalle todo el tiempo, trata de sentarte con ella en un momento tranquilo para decirle cómo te sientes de manera clara y calmada. Pueden dividir las tareas en pasos cortos, usar recordatorios simples o turnarse en algunas cosas. Así todo queda más claro y tú no terminas cargando con todo.