Si estás en una relación o comenzando una nueva, es posible que te preguntes si lo que sientes es amor verdadero o simplemente una atracción momentánea. Para ayudar a aclarar tus sentimientos, expertos en relaciones han desarrollado un nuevo test de enamoramiento que promete ofrecer respuestas precisas y útiles.

El test, que se realiza en línea y es gratuito, consta de una serie de preguntas cuidadosamente diseñadas para evaluar tus sentimientos y pensamientos acerca de tu pareja. Algunas de las preguntas incluyen:

Antes de iniciar, ten en cuenta tener algo en qué anotar los puntajes para que puedas ver los resultados.

Cada pregunta puede ser respondida por puntos del 1 al 5, siendo 1 la respuesta negativa y 5 la positiva.

¿Te sientes atraído/a por tu pareja incluso cuando no están juntos?

¿Te sientes cómodo/a al compartir tus pensamientos más profundos y personales con tu pareja?

¿Te importa realmente lo que le sucede a tu pareja en su vida diaria?

¿Estás dispuesto/a a hacer sacrificios por tu pareja?

¿Te imaginas un futuro con tu pareja?

Las preguntas que acabas de responder serán utilizadas para conocer si realmente estás enamorado de esa persona con la que compartes tu tiempo ahora y debes sumar tus resultados, si lograste juntar más de 18 puntos, es muy seguro que ya hayas pasado la etapa de simple atracción y estés iniciando un sentimiento más pleno.

Si la suma de tus respuestas dio menos de 17 puntos, quiere decir que no estás realmente enamorado de esa persona con la que compartes tiempo, pero no te desanimes, evalúa los motivos por los que no contestaste con mayor puntaje las preguntas y mejora en pareja esos aspectos.

TE PUEDE INTERESAR