En una declaración que ataca a los amantes de los animales, el papa Francisco criticó que las mascotas tomen a veces el lugar de engendrar todos los hijos que puedan y que eso para él es “egoísmo”.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar”, subrayó el papa en crítica a tener animales durante la primera audiencia general del año en la sala Pablo VI.

Elogió la paternidad y la adopción de hijos humanos durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano.

La declaración del papa Francisco ha sido rechazada por quienes aman a los animales, al comprobar que son mejores que la mayoría de personas, al ser desinteresados, fieles, solidarios y cariñosos como ninguna persona. También se reprochó al papa su “especismo”, al considerar que algunas especies animales valen más que otras a las que pueden dominar y hasta comer (como pasa con el animal humano sobre el animal no humano).

El papa Francisco no entiende que un perro es como un hijo para la gente de buen corazón y se le ama como tal.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, comentó el papa Francisco en la primera audiencia general del año llevada a cabo en el Vaticano.





Quiere que gente se llene de hijos

Los comentarios del papa Francisco, aunque sorprendentes viniendo de un pontífice progresista, hacen eco de las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la importancia de que las parejas tengan o críen hijos, y las posibles consecuencias demográficas de no hacerlo.

“Yo le pido a san José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener hijos (...). Es cierto, está la paternidad espiritual para quien se consagra a Dios y la maternidad espiritual; pero quien vive en el mundo y se casa debe pensar en tener hijos, en dar la vida, porque serán ellos los que les cerrarán los ojos, los que pensarán en su futuro”, añadió.

El sumo pontífice instó a las personas a pensar en la adopción si es que no pueden tener hijos de forma biológica, y la definió como una de las “formas más altas de amor y de paternidad y maternidad”.

“Es un riesgo, sí: tener un hijo siempre es un riesgo, tanto si es natural como si es por adopción. Pero es más arriesgado no tenerlos. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, tanto la real como la espiritual. A un hombre y una mujer que voluntariamente no desarrollan el sentido de la paternidad y de la maternidad, les falta algo principal, importante. Pensad en esto, por favor”, recalcó el papa Francisco.

Acá el papa Francisco en video que muestra lo que dice:









Rechazo en redes

“Y me pregunto por qué esta gente no predica con el ejemplo y se pone a engendrar sus propios hijos. Además, es fácil opinar cuando se vive sin trabajar lleno de lujos, seguro Jesús tiraría sus cosas del templo. Menos mal ya no podéis quemar a nadie como hicieron con los templarios y gnósticos”, criticó un usuario de YouTube contra el papa Francisco.

Otra usuaria comentó contra el papa Francisco: “Virus, delincuencia, tragedias climáticas, capitalismo, deudas... traer descendencia a este mundo es solo una sentencia de tortura. En cambio con un animal al menos le das una mejor vida y vive menos, y lo mejor no entiende de maldad”.





