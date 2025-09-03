Las parejas hindúes que desean tener un hijo abandonan empapadas el sagrado Lolark Kund, en la India, después de darse un baño sagrado, durante el festival Lolark Shasthi.

Parejas dan fe de que las aguas hacen milagros y han tenido hijos luego de años de intentos.

El ritual de acudir al pozo se da especialmente por personas con fe, requisito para que se consiga el “milagro”, afirman.

Agua y plaza

Dedicado al dios del sol Surya, Lolark Kund es un espectacular y antiguo depósito de agua situado en una pequeña plaza sobre Tulsi Ghat en Varanasi (Banaras o Kashi), cerca de la confluencia de los ríos Asi y Ganga.

Arquitectura

De todos los pozos escalonados en la India, el Lolark Kund es sin duda uno de los más distintivos, con una amplia escalinata empinada en tres de sus lados que desciende hasta la piscina, separada del pozo principal por un arco increíblemente alto y estrecho.

Este arco, distintivo e inusual, indica la dirección del sol naciente sobre el río Ganges, a poca distancia. Se accede al kund a través del Lolark Aditya Mandir, contiguo al sur.