Roscoe, el perro del múltiple campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, apareció en el circuito de Silverstone junto a su amo, quien reveló interesantes aspectos de su vida, como que gana 700 dólares al día y que, gracias a su dieta vegana (con cero productos animales o derivados de estos), ha recuperado la salud y dejado atrás los dolores que lo tenían enfermo.

El último fin de semana, Lewis Hamilton apareció con su perro Roscoe en el circuito de Silverstone, donde se corrió el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1.

El perro Roscoe pasó por el paddock y la zona de hospitality.

Lewis Hamilton con su amado perro Roscoe.

Se confirmó que el perro gana 700 dólares por día, además de que no consume carne por motivos de salud. Lewis Hamilton también es vegano como el perro, pero más por motivos morales, ya que rechaza el maltrato y la muerte animal que marcan al consumo de carne, huevo, leche, miel y otros derivados animales.





Perro y modelo

“Roscoe es parte de una agencia de modelos y tiene audiciones. Le pagan 700 dólares por día, es ridículo, y recibe su regalo, le encanta”, declaró Lewis Hamilton a Silver Arrows.

El siete veces campeón del mundo detalló que su mascota tenía vida parecida a la de cualquier otro perro, aunque a partir de 2020 se dio cuenta de un problema de salud que le obligó a dar un vuelco en su alimentación.

“Su respiración siempre ha sido mala. Significaba que nunca podía caminar muy lejos y que le dolían las articulaciones. También tenía alergias en la piel. Decidí hacerle la transición a una dieta vegana y eso ha cambiado su vida. Ahora no tiene ningún problema respiratorio, su garganta ya no está restringida, no se sobrecalienta como antes y le encanta correr. Tampoco tiene problemas de alergias”, añadió Lewis Hamilton.





