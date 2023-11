Los personajes no jugables, conocidos como NPC (por sus siglas en inglés, Non Playable Character), son una parte integral de la experiencia de los videojuegos. Estos personajes, que no pueden ser controlados por los jugadores, interactúan con ellos a través de diálogos predefinidos y su propósito principal es guiar a los jugadores a través de la historia, proporcionando misiones, pistas y a veces incluso desafíos.

La última moda en TikTok ha llevado a los usuarios a adoptar el papel de personajes no jugables, o NPC. En estas transmisiones en vivo, que pueden durar horas, los usuarios imitan el comportamiento robótico y repetitivo de estos avatares en los videojuegos. Repiten líneas de diálogo y realizan acciones específicas una y otra vez.

La moda de los NPC ha alcanzado tal popularidad que incluso las grandes estrellas de Twitch, como Kai Cenat, se han unido a ella. Con 6,2 millones de seguidores en Twitch y 8,8 millones en TikTok, Cenat es un nombre reconocido en el mundo del streaming.

Recientemente, Cenat realizó una transmisión en vivo en la que se convirtió en un personaje de videojuego durante una hora. Al final de la transmisión, reveló que había ganado casi 6.000 dólares en ese corto período de tiempo.

Esta tendencia no solo ha demostrado ser entretenida, sino también increíblemente lucrativa.





Te puede interesar