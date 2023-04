Una marca de alimentos para mascotas en Argentina lanzó una propuesta en internet con el fin de que el Congreso reconozca a las mascotas como “miembros oficiales” de la familia y otorgar descanso laboral a los dueños en caso de que su perro o gato se enfermen o fallezcan.

La marca Mon Ami creó la petición en Change.org bajo la premisa “Parte de la familia, parte de la Ley”, donde buscan que los dueños, así como tienen días de licencia en caso de enfermedad o muerte de un familiar, lo mismo suceda con las mascotas. La iniciativa se hizo viral y ya cuenta con más de 25 mil 800 firmas.

“Hoy nuestros perros y gatos son parte del núcleo afectivo más íntimo, componen y atraviesan nuestras vidas. Queremos que legalmente sean lo que ya son afectivamente en nuestros hogares. Nos gustaría que quienes nos representan en el Congreso escuchen nuestro pedido y el de miles de familias argentinas que comparten su vida junto a sus mascotas y sienten un profundo dolor cuando se van”, dijeron Omar y Antonella Marini, fundadores y directivos de la empresa.

Compañía argentina se marquetea

La compañía promueve distintas iniciativas relacionadas con el vínculo entre los humanos y las mascotas, que van desde su producto y la concientización sobre salud y bienestar animal hasta diferentes actividades que motivan su cuidado físico.

Mon Ami emplea a más de 100 personas, alimenta a 100 mil perros al año y compite con reconocidos productores internacionales.

“Lo que casi ninguna persona sabe es que todos los alimentos presentes en las góndolas del país no contienen carne de verdad, solo proteína animal generada con desechos de la industria alimenticia. Por eso es importante concientizar sobre este tema y leer las etiquetas para no adquirir productos premium que en realidad no tienen carne fresca”, agregó.