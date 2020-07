Se llama Carlos Guerra, pero todos lo conocen como el “Tío Lenguado”. Es limeño de nacimiento, aunque se considera más piurano que el chifle. Hoy goza de gran popularidad gracias a los videos que compartió durante la cuarentena en los que enseña a preparar ceviche con S/.6.00, una contundente causa rellena con S/15.00 y hasta sashimi, un sofisticado plato japonés, por S/5.00.

Sin embargo, su éxito no es cuestión de suerte: a finales de los 80 el “Tío Lenguado” era el “rey de las langostas”, las distribuía a los mejores restaurantes y hoteles de Lima; también ha tenido una pescadería, dos restaurantes y su pasión por el surf lo llevó a pasar gran parte de su vida en el mar. “Yo aprendí a hacer ceviche en las lanchas en Cabo Blanco (Talara). Dormía en la casa de los pescadores y de madrugada nos íbamos a pescar. ¿Sabes por qué me llevaban a mí? Porque yo cocinaba. El primer pescado que salía era para mí, lo fileteaba y hacía ceviche”, nos cuenta orgulloso a través de una videollamada desde su casa en Piura.

Sus videos en Youtube bordean el medio millón de visitas y tienen casi 80 mil “Me gusta” en Facebook. ¿Cómo toma esta popularidad?

Soy exactamente igual a como me ven en los videos: sencillo, humilde y campechano. A todos los trato por igual, desde un gerente hasta a mi vecino, un humilde agricultor.

¿Qué le dicen sus amigos o familiares de su éxito?

La cuarentena me ha hecho bien por los videos. Mis amigos y mi familia me dicen: “Carlos, pon tu restaurante, pero con una condición, no cobres como en los videos” (risas).

Su hijo Lorenzo Guerra es un conocido youtuber (Descocaostv) y lo animó a grabar... ¿Se resistió al principio?

Yo soy cero tecnológico. Pero como mi hijo no podía hacer sus videos, porque la mayoría son en exteriores y la cuarentena lo fregó, entonces me consultó si yo podía hacer videos de los platos que preparo y le dije que sí. Pensé, es lo mismo que hago todos los días.

Su ceviche de S/6.00 fue un boom. ¿Qué les diría a los incrédulos?

Yo tengo un gran defecto: no miento. Aquí en Piura hay pescados baratísimos; además, el ceviche tiene muy pocos ingredientes. El que no conoce, duda.

Muchos piensan que la hace linda porque sabe cocinar...

La cocina, para mí, tiene que ser simple. Si le metes muchos ingredientes te vas a equivocar. Yo no he estudiado cocina y cocino lo fácil y sencillo. El peruano nunca se muere de hambre, no hay ningún peruano que no sepa cocinar.

¿Cuál es la clave para comer suculento y con poco dinero?

En el Perú tenemos la mala costumbre de pensar que lo barato es malo, pero esos productos se exportan en toneladas a otros países. La gente cree que porque el pescado cuesta 3 soles es malo. Tú debes comer lo que hay en tu región porque es más barato y es fresco. También aprovechar los alimentos de estación.

¿Qué pescados son sus favoritos?

La caballa es lo mejor que puede haber, es nutritiva y barata, me encanta frita y en ceviche. El bonito es el “señor de los mares”: carnoso, sabroso y barato. Además, con la cabeza y el espinazo te haces un chilcano o un chupe. Y la merluza es perfecta para sopas, chupes, apanados y ceviches.

¿En su día a día el “Tío lenguado” invierte este tipo de presupuesto?

La verdad que sí. Yo no tengo vicios, no tomo, no soy un mujeriego, pero sí corremos tabla (con Lorenzo) y para hacerlo tienes que irte lejos, gastar mucha gasolina, en hospedaje y comida. En vez de comer como congresistas, ahorramos y nos vamos a correr olas o al campo.

¿Pero a veces se da su gusto y va a un restaurante caro?

Nunca. Con lo que cuesta un plato en un local, en mi casa hago 4 e igual de rico. Lo que sí, salgo a comer de vez en cuando, es un chifita o pollito a la brasa. Además, yo soy hincha de “Elmer”, el mercado (risas), porque siempre habrá comida calientita, barata y con la garantía de calidad y frescura, ya que todos los ingredientes los tienen a la mano. Como decía mi viejo, no hay pierde.

La fama tiene dos lados, ¿qué le agrada y qué le disgusta?

Yo no me siento famoso, siempre seré el mismo, ya estoy viejo para cambiar. Es bonito que te reconozcan en las calles y leer los miles de comentarios positivos en las redes sociales- También hay comentarios negativos y estoy de acuerdo, porque a todos no nos gusta lo mismo y es parte de la libre opinión.

Los piuranos se sientes orgullosos de su fama...

Yo me siento más piurano que limeño. Acá vivo feliz. Que me vengan a visitar todos los que quieran (risas).

Dicen que el mejor ceviche es piurano...

Cada región o departamento dice que el mejor ceviche es el suyo, para mí todos los ceviches son buenos y ricos, solamente necesitas ingredientes bien frescos, nada más.

¿Con qué nos sorprenderá próximamente?

Como ya estoy próximo a jubilarme y debido al éxito del canal, con el apoyo de mi hijo Lorenzo vamos a poner un negocio de comida en Piura de todas maneras.