¿Qué harías si te encuentras un cheque de dos millones de pesos? Algunas personas podrían pensar inmediatamente en cobrarlo, pero este honrado hombre decidió regresar dicho dinero y su historia se volvió viral por la curiosa recompensa que consiguió.

El medio local de Argentina llamado Rafaela Noticias informó que Luis Span, un trabajador de la empresa Telecom, encontró unos cheques de dinero mientras trabajaba, específicamente en la ruta 70 mientras se dirigía a Santa Fe.

Cuando llegó a su hogar, el hombre decidió revisar el monto total que se había encontrado, pero cuando vio que superaban los dos millones, decidió devolverlo, por lo que rastreó al dueño de esos cheques para entregárselo personalmente.

Luis Spahn se encontró un cheque de dos millones de pesos y decidió devolverlo. ¿Su recompensa? Una pala (Foto: Milenio)

Lo curioso, es que, según la cadena TN, los cheques estaban bajo el nombre de una fábrica de herramientas, y para cuando se los quiso llevar el responsable que los perdió, este insistió en que debía recibir una recompensa, así que le dio una pala.

“Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala”, relató Span al sitio de noticias.

Al final de todo, aceptó solo por no despreciar el regalo que esas buenas personas querían hacerle. Su historia se volvió rápidamente viral en las redes sociales, y varias personas lo elogiaron por su buen accionar.

