“Mi vida entera es un reality, pero de la vida real”, afirma Richard Torres, activista ambiental y artista, quien está próximo a estrenar la obra teatral El árbol del Huayruro, junto a un gran elenco de actores voluntarios, en el teatro Juan Parra del Riego de Barranco.

La puesta en escena, donde Richard interpreta a un árbol, es un grito conmovedor y urgente de auxilio del sagrado árbol ancestral de huayruro, el más antiguo del bosque, que es talado y quemado. El estreno será este 19 de junio, con ingreso libre mediante aporte voluntario.

“Gracias al universo, hago mucho teatro en Europa y recorro el mundo con el proyecto Cásate con un árbol. He pertenecido al mundo de Chollywood, participé en La casa de Magaly y en Got Talent España, pero todo esto no se compara con la realidad del mundo amazónico que me toca vivir día a día”, sostiene Torres. “He visto árboles arder en fuego, animales agonizar en mis brazos”, añade con profunda emoción, al explicar que llega a Lima con el propósito de denunciar y despertar la conciencia de sus hermanos peruanos.

En esta obra, Richard Torres se pone en la piel del “Árbol del Huayruro” y lanza un contundente grito desgarrador a la conciencia colectiva, mediante acciones dramáticas y poéticas. La puesta en escena también denuncia la masacre que sufre la flora y fauna del pulmón amazónico, producto de los incendios forestales y la tala ilegal.

“Cada cierto tiempo, con la ayuda de un equipo de voluntarios, llevamos botiquines y libros navegando por horas en lanchas a través de los ríos. Soy testigo de historias indignantes en nuestra Amazonía. También adoptamos perros abandonados en albergues y llevamos alegría a los pueblos con desfiles ecológicos donde lucimos trajes reciclados en pasarelas, experiencias que han sido registradas por periodistas de todo el mundo. Incluso, la televisión coreana nos visitó hace unos días”, cuenta el artista.

La obra es un clamor de auxilio y misericordia que lanza el sagrado árbol de huayruro —árbol ancestral de la Amazonía— en representación de todos los árboles y bosques talados en la selva peruana y en el resto del planeta. Se basa en hechos reales vividos por el autor en su natal Amazonas, específicamente en el distrito de Cuispes (bosque de cataratas gigantes, región Amazonas), donde un bosque entero de árboles ancestrales fue talado para construir una cancha de fútbol. Este acto destruyó un ecosistema primario vital para el equilibrio del planeta.

Bajo la dirección de Karl Vásquez, esta producción solidaria no establece precio de entrada: el ingreso será con aporte voluntario. “No dejen de visitar la Amazonía, háganla suya, respétenla, sean testigos y hagan eco de lo que sucede en esta parte del Perú”, exhorta Richard.

Esta producción llega gracias a @corazonesverdes y @richardtorresperu.