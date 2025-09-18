En la recta final, cerca de la meta, la etíope Sembo Almayew (20) superó a la keniana Doris Lemngole y la kazaja Norah Jeruto, durante una final del Campeonato Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón.

Lemngole y Jeruto tuvieron una mala recta final y perdieron la carrera.

Ambas resbalaron y cayeron en el último obstáculo con agua en la final de los 3000 metros con obstáculos femenina del Campeonato Mundial de Atletismo.

Medallista

Almayew obtuvo su primera medalla en un mundial de adultos, en este caso de bronce al llegar tercera en la difícil competencia.

Además, consiguió su mejor marca personal de tiempo en la competencia.

La carrera fue ganada por la keniana Faith Cherotich, quien estuvo seguida de la bahreiní Winfred Yavi, ganadora de la medalla de plata.

