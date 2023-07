Rusia exigió la liberación inmediata de un alto clérigo ortodoxo detenido en Kiev, quien exacerbó el odio religioso y justificó la invasión rusa para apoderarse de Ucrania a sangre y fuego. El arrestado es el metropolita Pavlo (Petro Lebid), sacerdote ortodoxo y antiguo abad del Monasterio de las Cuevas de Kiev, sospechoso de incitar al odio religioso y negar la agresión rusa en Ucrania, país invadido por las huestes de Vladimir Putin. En abril, el Poder Judicial dictó arresto para el sacerdote.

Meses atrás, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) registró el domicilio del metropolita ortodoxo Pavlo, a quien se notificó un aviso de sospecha en virtud de dos artículos del código penal de Ucrania, informó “Ukrainska Pravda”.

La víspera, un tribunal de Kiev ordenó la detención preventiva del metropolita de la Iglesia ortodoxa ucrania, en arresto domiciliario desde abril.





Exigencia rusa

“Exigimos el estricto cumplimiento por parte del régimen de Kiev de sus obligaciones internacionales, la inmediata puesta en libertad del metropolita Pavlo, que padece una grave enfermedad, y que se le proporcione la atención médica adecuada”, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova.

La portavoz aseguró que esta “es una prueba más de la arbitrariedad política y la anarquía” de Kiev, y relacionó el caso con las medidas adoptadas por Ucrania para desalojar a los monjes ortodoxos de un renombrado monasterio de la región.





Severidad justificada

Ucrania ha tomado medidas enérgicas contra la Iglesia ortodoxa ucrania, vinculada a Moscú, alegando que es prorrusa y colabora con Rusia. La Iglesia lo niega y dice que cortó todos los lazos con Moscú el año pasado, pero muchas de sus iglesias han sido registradas y docenas de clérigos se han enfrentado a acusaciones.

El jueves, el servicio de seguridad ucranio SBU dijo que notificó a Pavlo la presentación de nuevos cargos en su contra en relación con una entrevista que concedió a los medios de comunicación en la que supuestamente negaba la existencia de Ucrania como Estado soberano.





Glorifica a los rusos

Sobre el sacerdote, la Fiscalía señaló que se trata de los artículos 161 relativo a la violación de la igualdad de los ciudadanos por motivos de raza, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad y otros motivos y 436, que se refiere a la justificación, reconocimiento como legítima, negación de la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania y glorificación de sus participantes.

Sacerdote ortodoxo Pavlo es cuestionado en Ucrania.





Acusado jura inocencia

Ante el tribunal, donde el metropolita de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana dependiente del Patriarcado de Moscú fue llevado para que se le impusiera una medida cautelar, aseguró estar “en contra de la agresión”, aunque sin mencionar a Rusia como responsable.

“No he hecho nada para que se me acuse de nada. Se trata de un asunto político. Nunca he estado del lado de la agresión. Estoy en contra de la agresión. Y ahora estoy en Ucrania. Esta es mi tierra”, dijo el religioso al comentar las sospechas del SBU.





