Carlos Sainz, el mítico corredor español, quedó sometido a una investigación por la FIA -el ente rector del automovilismo mundial- debido a que su hijo, Carlos Sainz Jr., piloto de Ferrari en la Fórmula 1, ayudó a su padre a cerrar la puerta de su bólido en plena etapa del Dakar.

Durante la tercera etapa, a la que ‘El Matador’ llegó liderando la clasificación, el veterano piloto tuvo que detener su marcha perdiendo 35 minutos para reparar la suspensión trasera izquierda de su Audi T1.

Antes de reanudar la marcha en el kilómetro 213, Sainz Jr. cerró la puerta del coche de su padre, lo que puede considerarse como ayuda externa en el Dakar.





Una sanción al acecho

La FIA decidió tomar cartas en el asunto e investigar el caso, pero afortunadamente, dado que Carlos Sainz senior no fue quien le pidió ayuda, los comisarios desestimaron la sanción.

Momento en que Carlos Sainz Jr. 'mete la pata'.

“La aparición de un hijo, estando cerca del coche de un competidor y ayudando a cerrar la puerta no es una iniciativa del equipo o del piloto”, reza el comunicado.





FIA exculpa a ‘El Matador’

“Dado que esto no se hizo por iniciativa de un competidor o un piloto, no puede ser reconocido como una violación del reglamento”, añade, matizando que “el comportamiento de todos los miembros de la comunidad del automovilismo no debería suscitar ninguna duda”.

Se decidió así ante el inocente gesto de Carlos Sainz Jr. que le ha podido salir muy caro a su progenitor en el Dakar. Para felicidad de los Sainz, la FIA no ha sancionado a ‘El Matador’.





