Yorch Besos se ha convertido en una verdadera sensación en Tik Tok, donde es absoluta tendencia. ¿La razón? Pues, a través de un estilo jocoso defiende los derechos del trabajador y también educa sobre el ámbito laboral de los empleados, cuyo contenido causa una serie de curiosidades en esta plataforma virtual.

Sin embargo, su estilo divulgativo se diferencia de muchos, lo cual lo ha llevado a tener, hasta el momento, un total de 1.8 millones de seguidores en esta red social china, cifra que no deja de aumentar conforme pasan los días.

Pero, muchos se preguntan cómo surgió este personaje. Jaime, su nombre real, se encontraba trabajando como fotógrafo, pero con la llegada de la pandemia muchos proyectos que tenía encaminados se detuvieron, lo que condujo a que pasase más tiempo al lado de su familia, siendo su hijo el que lo animó a incursionar en el mundo virtual.

Fue así como en noviembre de 2020 abrió su propia cuenta de Tik Tok, la cual terminó por bautizar Yorch Besos con la ayuda de sus seguidores de ese entonces, aunque también se barajaron otros como Gutierritos o Godínez.

¿Por qué Yorch? Jaime relató a M2 que se debe a que en algunos de sus trabajos conoció a personas que lo apodaron de esa manera; mientras que Besos fue una ocurrencia suya debido al guiño que hace en todos sus videos, aunque algunos piensan que tiene relación con el fundador de Amazon, Jeff Bezoz.

A sus seguidores lo llama “Godínez” y explica el por qué: “Empecé a subir parodias de todo tipo, tenía varios seguidores, pero en el momento que subí una parodia Godín se fue para arriba mi cuenta (…) cuando subía sobre este tema es cuando la audiencia jalaba y entonces cambié la fórmula de no hacer tantas parodias de otro tipo y enfocarme en el tema Godín”.

Sin embargo, en determinado momento, un familiar suyo le recomendó hacer contenido sobre los derechos laborales, teniendo como sustento la Ley Federal del Trabajo (México), pero empleando un estilo humorístico, el mismo que le ha dado tremendo éxito tras cinco meses.

Para crear este tipo de contenido, Yorch Besos reveló cuál es su forma de trabajo: “El proceso creativo, de repente, es: Me despierto, me meto a ver qué comentarios tengo y voy una situación en la que puedo hacer un video. Estoy pensando cómo hacerlo mientras me baño, lavando trastes o le pregunto a mi esposa cómo podríamos recrearla. Tengo amigos que me apoyan. Algunos son abogados o contadores y les consulto”.

Asimismo, Yorch reveló que las primeras publicaciones sobre derecho laboral las hizo basándose en su propia experiencia como trabajador.

“Al empezar con lo de la Ley Federal del Trabajo me di cuenta que todos los abusos que en su momento sufrí. Si me tengo que quedar a trabajar horas extras porque hay chamba es normal, pero no lo tienes en mente hasta que te informas y mucha gente lo tiene normalizado”.

El canal de Yorch Besos también ha servido como una fuente de conocimiento para muchas personas quienes se han informado y hoy saben cómo enfrentar distintas situaciones en el centro de trabajo. Aunque también cuenta con muy duros críticos.

“Mi intención es que la gente sepa de un artículo y vaya a revisarlo (…) hay mucha gente que me dice que gracias a mí cobró su liquidación completa y me da muchísimo gusto cuando me dicen eso. De momento no estás consciente de toda la ayuda que puedes ofrecer. También está el lado ‘hate’, me tiran mala vibra y me dicen que estoy fomentando la mediocridad del trabajador. Me dicen groserías, pero lo sé manejar”.

Finalmente, Yorch Besos aseguró que su labor principal es la de educar en el ámbito de los derechos laborales, que sus seguidores lean e investiguen los artículos de la Ley Federal del Trabajo, para así demandar un trato justo de parte de los empleadores.

