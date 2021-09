Daniel Bruno es un maestro de Argentina cuya historia se ha convertido en viral de YouTube porque hoy se encuentra enseñando a adultos que no culminaron el colegio en su momento, luego de haber dado clases por radios a los niños de la Colonia Pando a inicios de la pandemia del coronavirus.

A mediados de marzo de 2020, el coronavirus llegó a tierras argentinas y, como en otras partes del mundo, comenzó a propagarse rápidamente por todo el país y millones de personas tuvieron que hacer frente a un enemigo desconocido, sobre todo, invisible.

En ese contexto, todo se paralizó, comenzando a predominar el teletrabajo, así como las clases virtuales ante la prohibición de las clases presenciales. Sin embargo, como en muchas naciones de Latinoamérica, millones de familias aún no tienen acceso a Internet, instrumento esencial para el trabajo y las clases virtuales.

Colonia Pando, ubicado al sur de la capital de Corrientes, cuenta con 500 habitantes, donde la gran mayoría de los niños asiste a la escuela Madre Teresa de Calcuta, colegio al que también llegan niños de poblados vecinos, los cuales se caracterizan por contar con una señal de Internet y de teléfono que no es la más óptima donde, además, los aparatos electrónicos escasean entre la mayoría de sus pobladores.

En este contexto, Daniel Bruno se saltó la brecha digital, por lo que tuvo una mejor idea para llevar educación a sus alumnos: la radio.

Al portal TN, Bruno reveló: “Hace 23 años estoy al mando de la FM 107.7 San Roque. Acá la radio es una tradición muy arraigada. En todas las casas hay una. Están arriba de las heladeras, se las llevan a las chacras, la gente sigue el pronóstico para ver cómo va a esta el clima en el campo o escucha chamamé”.

Escuela Madre Teresa de Calcuta donde enseña Daniel Bruno. (Foto: Captura/Infobae)

Acto seguido, detalló cómo organizó todo: “Lo primero que hice fue armar un grupo de WhatsApp con mis alumnos. De los 45 que tenía, había 19 que no usaban la aplicación. Empecé a notar también que varios me contestaban al otro día, a la semana o nunca. Algunos no tenían señal, otros no tenían crédito. Entonces me pregunté ¿Y si doy clases por radio?”.

De inmediato, el docente navegó en Internet para investigar si existe una radio con similar temática y se topó con Radio Eccá de Islas Canarias, España, quienes tuvieron la gentileza de asesorarlo, para luego arrancar con las clases que, para su sorpresa, tuvo acogida entre los menores.

“Fue movilizante todo lo que ocurrió de ahí en más. Había chicos que no le daban mucha importancia al colegio. Sin embargo, con la radio se engancharon un montón”, confesó.

Las clases dieron sus frutos, pero hubo una sorpresa: comenzó a integrarse más gente de los 45 alumnos con los que contaba inicialmente: “Los padres de los chicos se fueron sumando, pero después apareció gente que nada que ver. Un policía, por ejemplo, me terminó pidiendo los cuadernillos”.

A pesar que hoy ha vuelto a la docencia de forma presencial, pero con las burbujas sanitarias, tiene en mente un nuevo proyecto que no sería otro que el de dar clases a adultos que no terminaron sus estudios escolares.

“Acá hay mucha gente que no pudo seguir estudiando porque desde chiquitos ya trabajaba en el campo. Y a esas personas a las que todavía hoy les cuesta ir a cursar porque trabajan y tienen hijos, yo les doy apoyo escolar a través de la radio. Lo hago todos los sábados. Por ahora tengo a nueve madres de familia”, detalló.

En mayo pasado, Daniel Bruno recibió el premio “El Alma de la Ruralidad” otorgado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que distingue a las personas que del Caribe y América Latina que aportan al campo.

