Enrique Moris es un joven emprendedor de 28 años que en Internet se promociona como un experto en ‘trading’ (en español, negociación bursátil), que es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio, y que hace unas semanas despertó la curiosidad de los internautas en más de una red social tras hacerse viral por compartir la fotografía de la boleta de venta de una cena con amigos en un restaurante de Marbella, España. Su publicación hubiera pasado desapercibida entre las miles de millones que se difunden a diario en la mencionada plataforma, sino fuera por un detalle: los más de 4,000 euros que pagó por hamburguesas, champagne y vino.

Según se puede ver en la cuenta del empresario español, tanto él como sus acompañantes consumieron, entre otras cosas, alitas, rolls y tacos. Eso sí. No dudaron en acompañar todo esto de vinos caros como ‘magnun dom pérignon’ de 1,000 euros la botella y dos botellas de champagne por 260 euros cada una. En total, la boleta de venta ascendía a 4,098 euros, lo que equivale a un poco más de 4861 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. La foto de los manjares que degustaron se volvió tendencia en Twitter y desató toda clase de reacciones tanto entre sus seguidores como los curiosos no solo por el elevado monto que tuvo que desembolsar, sino por la irónica “queja” que hizo en la descripción de la misma.

Un club de Marbella, nos cargan 372€ de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no ibamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere pic.twitter.com/53nQz1Ub8i — enrique moris (@kike_moris) August 1, 2021

“Un club de Marbella, nos cargan 372 euros de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella, el nuevo Ibiza engañabobos everywhere”, escribió Moris en su cuenta @kike_moris, provocando en cuestión de minutos una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de su punto de vista, aunque unos pocos se cuestionaron si en realidad se trataba de un reclamo cualquiera o de algo mucho más elaborado, pues como mencionamos líneas arriba, Enrique Moris es un ‘trader’ profesional y sabe que “la mala publicidad es buena publicidad”.

Un lobo de Wall Street al que estafan con la cuenta.



5€ por un zumo de tomate.

1000€ por una botella champagne que en realidad "sólo" vale 150€...



Igual es que eres bobo, hijo 🤣🤣🤣 https://t.co/a549LCMm6a — ♀️Madame Artichaut💚🔻 (@alcachofit4) August 1, 2021

El Moet Ice cuesta 50€ y se lo han cobrado a 250 ajjahahajahajajahyq dios hay que ser lerdo xD pic.twitter.com/GRFui1HtDZ — ♀️Madame Artichaut💚🔻 (@alcachofit4) August 1, 2021

Tendrás mucho dinero y te ganarás muy bien la vida, pero a mí pedir una hamburguesa de vaca por muy Wagyu que sea con una botella de Dom Pérignon me parece de un chandalismo máximo. — Alabama Worley (@alabamawo) August 1, 2021

Kike, muy de tieso ni haber dejado propina. El cargo de servicio se lo queda el club. Siempre hay que cuidar a los camareros, si te han tratado bien. Es una inversión si te vuelves a cruzar con el mismo. — Bruce Wayne (@BruceWa78141445) August 1, 2021

Pero criatura si os han cascado 2520 euros en los moet y los periñon...

A mí no me la das, tú lo que querías era fardar de cartera, no quejarte del servicio... pic.twitter.com/hsFjKNz58x — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) August 1, 2021





Una “trampa publicitaria” más que una queja

El éxito de su tuit no solo causó revuelo en Twitter y otras redes sociales, sino que ocasionó un gran impacto en importantes medios de comunicación a nivel internacional como los españoles El Mundo, Nius, MARCA, AS, entro otros; británicos como The Times, The Mirror, The Sun y DailyMail; estadounidenses como The Huffington Post y los portales web de varios diarios latinoamericanos. Asimismo, los canales de televisión del país ibérico le dedicaron varios minutos de su parrilla de programación para comentar el tema, a sabiendas de lo costoso que es pagar un segundo de publicidad en señal abierta, e importantes marcas como Burger King hicieron eco del hecho.

“Con el habitual humor que caracteriza la cuenta de Twitter de la cadena, la firma compartió una imagen de sus dispensadores de bebida con las pegatinas de Nestea y demás cambiadas por Dom Pérignon, el champán en el que tanto dinero se había dejado Moris”, reseña el portal Marketing Directo aludiendo a las bebidas espirituosas que Enrique Moris y compañía consumieron aquel día. Y es que precisamente este tuit que a simple vista parecía inofensivo y casual se convirtió una estrategia de marketing digital a nivel global y gratuita.

De acuerdo a El Mundo, el experto se basó en una premisa que leyó en el libro ‘Digital millionaire secrets’, que explica, entre otras cosas, que cuando se consigue desencadenar una discusión se está impulsando la promoción. “Start a fight and they will do the promotion for you” es la frase en la que se inspiró, que podría interpretarse como “comienza una pelea y los demás la promocionarán por ti”. “Quise intentar ‘cabrear’ a mi público no objetivo para que ellos hiciesen la promoción por mí y llegar a mi público objetivo”, señaló a Marketing Directo en detalle Enrique Moris, quien además de dedicarse a las inversiones en el mercado de valores, es profesor y enseña a otros para que puedan seguir el mismo camino que él en Tradeando.net, su academia online para ‘traders’ con sede en Sevilla.

Si bien en cierto punto se tejieron muchas versiones distintas en redes sociales sobre la foto de la exorbitante cuenta, lo cierto es que Enrique Moris aprovechó bien su presencia en estas plataformas (por ejemplo, en Twitter cuenta con más de 32,000 seguidores y en Instagram, más de 226,000 y continuos posteos en directo de sus operaciones en el ámbito bursátil) para contar cómo fue que transcurrieron los hechos y el trasfondo de los mismos al detalle con un video de poco más de 6 minutos de duración.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reacciones violentas de vecinos que se hicieron virales